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Агентство: На таможенном посту "Красный мост" ожидают 220 автомобилей

Агентство: На таможенном посту "Красный мост" ожидают 220 автомобилей На таможенном посту "Красный мост" на азербайджано-грузинской границе ожидают 220 автомобилей.
Инфраструктура
23 января 2024 г. 15:36
Агентство: На таможенном посту Красный мост ожидают 220 автомобилей

На таможенном посту "Красный мост" на азербайджано-грузинской границе ожидают 220 автомобилей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

В ведомстве заявили, что на таможенном посту "Астара" ожидают 118 грузовых автомобилей, на таможенном посту "Билясувар" - 47, на таможенном посту "Мазымгара" - 26, на таможенном посту "Ханоба" - 3, на таможенном посту "Самур" - 38 грузовиков.

"Агентство продолжает информировать перевозчиков о количестве грузовых автомобилей на таможенных постах. Это позволяет им планировать свою поездку с учетом текущей ситуации на таможенных постах", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке AYNA: "Qırmızı Körpü” gömrük postunda 220 avtomobil gözləyir"

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