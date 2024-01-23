Агентство: На таможенном посту "Красный мост" ожидают 220 автомобилей

На таможенном посту "Красный мост" на азербайджано-грузинской границе ожидают 220 автомобилей.

На таможенном посту "Красный мост" на азербайджано-грузинской границе ожидают 220 автомобилей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

В ведомстве заявили, что на таможенном посту "Астара" ожидают 118 грузовых автомобилей, на таможенном посту "Билясувар" - 47, на таможенном посту "Мазымгара" - 26, на таможенном посту "Ханоба" - 3, на таможенном посту "Самур" - 38 грузовиков.

"Агентство продолжает информировать перевозчиков о количестве грузовых автомобилей на таможенных постах. Это позволяет им планировать свою поездку с учетом текущей ситуации на таможенных постах", - говорится в сообщении.