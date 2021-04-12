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Жители Японии в очередной раз выступили против Олимпиады

Жители Японии в очередной раз выступили против Олимпиады Проведение Олимпиады в назначенное время поддержали всего 24,5 % участников опроса
Индивидуальные
12 апреля 2021 г. 13:42
Жители Японии в очередной раз выступили против Олимпиады

Более 2/3 жителей Японии выступают за отмену или перенос летних Олимпийских игр в Токио-2020.

Как сообщает Report, об этом стало известно в результате опроса, проведенного агентством Kyodo.

За отмену Олимпиады проголосовали 39,2% респондентов, за перенос на следующий год - 32,8%. Проведение Олимпиады в назначенное время поддержали всего 24,5 процента участников опроса.

Летние Олимпийские игры в Токио-2020 в связи с пандемией коронавируса были перенесены с 24 июля - 9 августа 2020 года на 23 июля - 8 августа этого года. Летние Паралимпийские игры должны пройти с 24 августа по 5 сентября.

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Версия на английском языке Japanese residents want cancellation of Tokyo 2020
Версия на азербайджанском языке Yaponiya sakinləri növbəti dəfə olimpiadaya qarşı çıxdı

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