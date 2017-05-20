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    За въезд на запрещенные из-за Игр исламской солидарности специальные полосы оштрафовано свыше 1000 водителей

    Начальник отдела: Только в одном случае не составляется протокол© Report.az

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ С 5 мая по сегодняшний день более 1000 водителей привлечены к административной ответственности за въезд на запрещенную специальную полосу, предназначенную для IV Игр исламской солидарности.

    Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции (ГУГДП) Кямран Алиев.

    По его словам, на некоторых дорогах столицы в ряде случаев допускается выезд водителей на эти полосы с разрешения дорожной полиции: "Для того, чтобы на территории не образовывалась пробка и плотное движение, в некоторых случаях дорожная полиция направляет водителей на эти полосы, в этом случае протокол не составляется. В иных случаях, водители, без разрешения выехавшие на запрещенную полосу движения, штрафуются".

    По словам К. Алиева, после обращения к водителям столицы в связи с этим, они соблюдают правила.

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