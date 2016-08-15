​За два дня в Альпах погибли пятеро любителей экстремальных развлечений

Баку. 15 Августа. REPORT.AZ/ Пять человек, занимавших экстремальными развлечениями, погибли во французских Альпах в течение двух минувших выходных дней.

Как передает Report, об этом сообщила на своем сайте лондонская газета The Guardian.

"Смертоносный уик-энд для экстремальных видов спорта унес жизни двух альпинистов, парашютиста, дельтапланериста и прыгуна в вингсьюте (летном костюме с перепонками)", - написала газета.

Первой жертвой в этом ряду стал 49-летний инструктор по дельтапланеризму, который в минувшую субботу сорвался с двухместного летательного аппарата и разбился насмерть возле озера Анси. К счастью, его ученику удалось безопасно приземлиться. В тот же день разбился и 32-летний любитель полетов в вингсьюте после прыжка с вершины Дан-д'Арклюза высотой 2041 м.

В воскресенье со склонов знаменитой горы Мейж (3984 м) в массиве Экрен сорвались и погибли двое альпинистов 34 и 37 лет. А затем пришла весть о том, что сотрудники поисково - спасательной службы обнаружили на скальных утесах в департаменте Верхняя Савойя неподалеку от границы со Швейцарией тело парашютиста, который совершил фатальный прыжок с горы Буклон (2072 м).