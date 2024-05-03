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На Национальной гимнастической арене состоялась церемония открытия Кубка Европы

На Национальной гимнастической арене состоялась церемония открытия Кубка Европы На Национальной гимнастической арене состоялась церемония открытия Кубка Европы, впервые проводимого в Баку.
Индивидуальные
3 мая 2024 г. 19:55
На Национальной гимнастической арене состоялась церемония открытия Кубка Европы

На Национальной гимнастической арене состоялась церемония открытия Кубка Европы, впервые проводимого в Баку.

Как сообщает Report, на соревнованиях свое мастерство продемонстрируют 160 спортсменов, представляющих 37 стран.

Выступив на церемонии открытия мероприятия, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов поприветствовал гостей и пожелал участникам успехов: "Желаю успехов каждому участнику Кубка Европы. Верю, что победят самые сильные. В Азербайджане чувствуется развитие во всех видах гимнастики. В этом есть большая заслуга главы государства".

Победители Кубка Европы, который продлится до 5 мая, определятся в индивидуальной программе и многоборье, а также в командном зачете. Они будут награждены медалями и призами, а также денежными премиями.

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Версия на английском языке ФотоEuropean Cup opening ceremony held at National Gymnastics Arena in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоMilli Gimnastika Arenasında Avropa Kubokunun açılış mərasimi keçirilib

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