На Национальной гимнастической арене состоялась церемония открытия Кубка Европы

На Национальной гимнастической арене состоялась церемония открытия Кубка Европы, впервые проводимого в Баку.

На Национальной гимнастической арене состоялась церемония открытия Кубка Европы, впервые проводимого в Баку.

Как сообщает Report, на соревнованиях свое мастерство продемонстрируют 160 спортсменов, представляющих 37 стран.

Выступив на церемонии открытия мероприятия, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов поприветствовал гостей и пожелал участникам успехов: "Желаю успехов каждому участнику Кубка Европы. Верю, что победят самые сильные. В Азербайджане чувствуется развитие во всех видах гимнастики. В этом есть большая заслуга главы государства".

Победители Кубка Европы, который продлится до 5 мая, определятся в индивидуальной программе и многоборье, а также в командном зачете. Они будут награждены медалями и призами, а также денежными премиями.