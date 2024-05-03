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В Баку пройдет международный шахматный фестиваль

В Баку пройдет международный шахматный фестиваль В Бакинском дворце спорта пройдет международный шахматный фестиваль Baku Open 2024.
Индивидуальные
3 мая 2024 г. 12:53
В Баку пройдет международный шахматный фестиваль

В Бакинском дворце спорта пройдет международный шахматный фестиваль Baku Open 2024.

Как сообщает Report, соревнования пройдут при организации Федерации шахмат Азербайджана и поддержке Министерства молодежи и спорта.

Посвященный 100-летию FIDE фестиваль будет состоять из 9 туров по швейцарской системе. Окончательный список участников определится 15 июня.

Призовой фонд фестиваля составит 50 тыс. долларов США.

Baku Open 2024 пройдет с 29 июня по 7 июля. Главным судьей турнира будет вице-президент Федерации шахмат Азербайджана Фаиг Гасанов.

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Версия на азербайджанском языке “Baku Open 2024” beynəlxalq şahmat festivalı keçiriləcək

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