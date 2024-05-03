В Баку пройдет международный шахматный фестиваль

В Бакинском дворце спорта пройдет международный шахматный фестиваль Baku Open 2024.

В Бакинском дворце спорта пройдет международный шахматный фестиваль Baku Open 2024.

Как сообщает Report, соревнования пройдут при организации Федерации шахмат Азербайджана и поддержке Министерства молодежи и спорта.

Посвященный 100-летию FIDE фестиваль будет состоять из 9 туров по швейцарской системе. Окончательный список участников определится 15 июня.

Призовой фонд фестиваля составит 50 тыс. долларов США.

Baku Open 2024 пройдет с 29 июня по 7 июля. Главным судьей турнира будет вице-президент Федерации шахмат Азербайджана Фаиг Гасанов.