Азербайджан завоевал седьмую медаль на международной регате "Кубок президента-2024"

Азербайджан завоевал седьмую медаль на международной регате по академической гребле "Кубок президента-2024", посвященной 101-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Азербайджан завоевал седьмую медаль на международной регате по академической гребле "Кубок президента-2024", посвященной 101-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает корреспондент Report из Мингячевира, пара Нурлан Пашаев - Фариз Бабаев (2006-2007 г.р.) завоевала бронзовую медаль в состязаниях по академической гребле на дистанции 1500 метров.

Отметим, что в турнире, который завершится сегодня, участвуют представители из 21 страны. Азербайджанские спортсмены ранее завоевали 1 золотую, 2 серебряные и 3 бронзовые медали.