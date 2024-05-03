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Азербайджан завоевал седьмую медаль на международной регате "Кубок президента-2024"

Азербайджан завоевал седьмую медаль на международной регате "Кубок президента-2024" Азербайджан завоевал седьмую медаль на международной регате по академической гребле "Кубок президента-2024", посвященной 101-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Индивидуальные
3 мая 2024 г. 14:27
Азербайджан завоевал седьмую медаль на международной регате Кубок президента-2024

Азербайджан завоевал седьмую медаль на международной регате по академической гребле "Кубок президента-2024", посвященной 101-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает корреспондент Report из Мингячевира, пара Нурлан Пашаев - Фариз Бабаев (2006-2007 г.р.) завоевала бронзовую медаль в состязаниях по академической гребле на дистанции 1500 метров.

Отметим, что в турнире, который завершится сегодня, участвуют представители из 21 страны. Азербайджанские спортсмены ранее завоевали 1 золотую, 2 серебряные и 3 бронзовые медали.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan cütlüyü “Prezident Kuboku 2024” beynəlxalq reqatasında üçüncü olub

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