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"Кубок президента - 2024": Азербайджан завоевал восьмую медаль

"Кубок президента - 2024": Азербайджан завоевал восьмую медаль Азербайджан завоевал восьмую медаль в международной регате по академической гребле, гребле на байдарках и каноэ "Кубок президента - 2024", посвященной 101-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Индивидуальные
3 мая 2024 г. 14:38
Кубок президента - 2024: Азербайджан завоевал восьмую медаль

Азербайджан завоевал восьмую медаль в международной регате по академической гребле, гребле на байдарках и каноэ "Кубок президента-2024", посвященной 101-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает корреспондент Report из Мингячевира, пара Мухаммед Гасанов и Рауль Шамилов (2010-2011 г.р.) завоевали бронзовую медаль в состязаниях по академической гребле на дистанции 1500 метров.

На турнире, который завершится сегодня, принимают участие представители 21 страны. Азербайджанские спортсмены ранее завоевали 1 золотую, 2 серебряные и 4 бронзовые медали.

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Версия на азербайджанском языке “Prezident Kuboku 2024” reqatası: Azərbaycan səkkizinci medalı qazanıb

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