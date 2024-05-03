"Кубок президента - 2024": Азербайджан завоевал восьмую медаль

Азербайджан завоевал восьмую медаль в международной регате по академической гребле, гребле на байдарках и каноэ "Кубок президента - 2024", посвященной 101-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Азербайджан завоевал восьмую медаль в международной регате по академической гребле, гребле на байдарках и каноэ "Кубок президента-2024", посвященной 101-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает корреспондент Report из Мингячевира, пара Мухаммед Гасанов и Рауль Шамилов (2010-2011 г.р.) завоевали бронзовую медаль в состязаниях по академической гребле на дистанции 1500 метров.

На турнире, который завершится сегодня, принимают участие представители 21 страны. Азербайджанские спортсмены ранее завоевали 1 золотую, 2 серебряные и 4 бронзовые медали.