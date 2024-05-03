Награждены победители третьего дня международной регаты "Кубок президента-2024"

Награждены победители третьего дня международной регаты по академической гребле "Кубок президента-2024", посвященной 101-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Награждены победители третьего дня международной регаты по академической гребле "Кубок президента-2024", посвященной 101-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает корреспондент Report из Мингячевира, медали победителям вручили министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, глава Федерации каноэ и гребли Азербайджана Вугар Ахмедов, первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли, глава Исполнительной власти Мингячевира Ильхам Исмаилов, председатель правления Федерации гребли Сербии Душан Ковачевич.

На международной регате приняли участие представители 21 страны. Азербайджанские спортсмены завоевали в общей сложности 9 медалей.