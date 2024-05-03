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Азербайджан завоевал шестую медаль на международной регате "Кубок президента – 2024"

Азербайджан завоевал шестую медаль на международной регате "Кубок президента – 2024" Азербайджан завоевал шестую медаль на Международной регате по академической гребле, гребле на байдарках и каноэ "Кубок президента – 2024", посвященной 101-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Индивидуальные
3 мая 2024 г. 11:08
Азербайджан завоевал шестую медаль на международной регате Кубок президента – 2024

Азербайджан завоевал шестую медаль на Международной регате по академической гребле, гребле на байдарках и каноэ "Кубок президента – 2024", посвященной 101-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает корреспондент Report из Мингячевира, пара Гияс Ахмедов и Ваджиб Бабаев (2008-2009 годов рождения) завоевала серебряную награду в заплыве на 200 метров на байдарке.

Отметим, что в турнире, который завершится сегодня, участвуют представители из 21 страны.

Ранее азербайджанские спортсмены завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые медали турнира.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan “Prezident Kuboku 2024” beynəlxalq reqatasında altıncı medalı qazanıb

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