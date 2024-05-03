Состоялась церемония закрытия международной регаты "Кубок президента-2024"

В Олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр" состоялась церемония закрытия международной регаты "Кубок президента 2024" по академической гребле, гребле на байдарках и каноэ, посвященной 101-летию великого лидера Гейдара Алиева.

В Олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр" состоялась церемония закрытия международной регаты "Кубок президента 2024" по академической гребле, гребле на байдарках и каноэ, посвященной 101-летию великого лидера Гейдара Алиева.

Как передает корреспондент Report из Мингячевира, где проходили соревнования, победителям в гребле на каноэ и академической гребле были вручены кубки.

В гребле на каноэ-кайаке первой стала сборная Грузии, в академической гребле – Узбекистана.

Награды вручили президент Федерации каноэ и гребли Азербайджана Вугар Ахмедов и первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли. Церемония закрытия продолжилась художественной частью.

Отметим, что сборная Азербайджана завоевала на турнире девять медалей.