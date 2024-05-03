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Азербайджан завершил международную регату "Кубок президента - 2024" с девятью медалями

Азербайджан завершил международную регату "Кубок президента - 2024" с девятью медалями Азербайджан завершил международную регату по академической гребле, гребле на байдарках и каноэ "Кубок президента 2024", посвященную 101-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, с девятью медалями.
Индивидуальные
3 мая 2024 г. 15:05
Азербайджан завершил международную регату Кубок президента - 2024 с девятью медалями

Азербайджан завершил международную регату по академической гребле, гребле на байдарках и каноэ "Кубок президента 2024", посвященную 101-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, с девятью медалями.

Как сообщает командированный в Мингячевир сотрудник Report, азербайджанские спортсмены Нияз Меликов и Эмиль Зейналов (2008-2009 г. р.) стали серебряными призерами в гребле на каяке на дистанции 100 метров.

Отметим, что в соревнованиях приняли участие представители 21 страны. Азербайджанские спортсмены ранее завоевали 1 золотую, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan “Prezident Kuboku 2024” beynəlxalq reqatasını doqquz medalla başa vurub

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