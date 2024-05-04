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В Гейгеле состоялась жеребьевка Кубка Европы по дзюдо среди юниоров

В Гейгеле состоялась жеребьевка Кубка Европы по дзюдо среди юниоров В Гейгеле состоялась жеребьевка Кубка Европы среди юниоров по дзюдо.
Индивидуальные
4 мая 2024 г. 10:23
В Гейгеле состоялась жеребьевка Кубка Европы по дзюдо среди юниоров

В Гейгеле состоялась жеребьевка Кубка Европы среди юниоров по дзюдо.

Как сообщает Report, в жеребьевке приняли участие спортивный директор Федерации дзюдо Азербайджана Камран Талыбов, спортивный комиссар Европейского союза дзюдо (EJU) Альберт Гмайнер и судья-комиссар EJU Нано Карвальо.

Талыбов отметил, что Азербайджан имеет богатые традиции в дзюдо, уже второй год в Гейгеле проходит Кубок Европы: “Мы рады, что соревнование включено в европейский календарь, и юные спортсмены могут улучшить свои навыки на таком турнире”.

Отметим, что в турнире, который пройдет 4-5 мая, примут участие 323 дзюдоиста (209 мальчиков и 114 девочек) из 14 стран.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGöygöldə yeniyetmə cüdoçular arasında Avropa Kubokunun püşkatma mərasimi keçirilib

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