За 9 месяцев этого года спортсменами завоеваны 121 золотая, 146 серебряных и 245 бронзовых медалей

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Спустя три месяца после назначения на должность заведующего спортивным отделом министерства молодежи и спорта олимпийский и двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе Фарид Мансуров провел пресс-конференцию.

Как сообщает Report, известный спортсмен напомнил, что и раньше, когда он выходил на ринг, постоянно общался с журналистами.

Ф.Мансуров сказал, что работа на указанной должности после долгих лет в спорте является очень ответственной.

Завотделом заявил, что за 9 месяцев спортсменами завоеваны 121 золотая, 146 серебряных и 245 бронзовых медалей. 18 из них были завоеваны на летних Олимпийских, а 11 - на Паралимпийских играх.

Ф.Мансуров напомнил о проведении в течение года таких престижных соревнований, как Европейское Гран-при "Формулы 1", Всемирная шахматная олимпиада, награждении 4 человек орденом "Шохрат" и 17 человек медалью "Терегги".