Восьмикратный олимпийский чемпион заразился коронавирусом

Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт заразился коронавирусом.
Как сообщает Report, ямайский спортсмен сдал положительный тест через несколько дней после празднования своего 34-летия, которое состоялось 21 августа.
На вечеринке по случаю дня рождения присутствовало множество известных людей. Среди них был форвард "Манчестер Сити" и сборной Англии по футболу Рахим Стерлинг.
Сейчас Болт находится на самоизоляции. Подробности о состоянии его здоровья не сообщаются.
Болт - восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по бегу. Он также является действующим рекордсменом планеты в беге на дистанции 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19 секунды).