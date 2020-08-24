Восьмикратный олимпийский чемпион заразился коронавирусом

Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт заразился коронавирусом.

Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт заразился коронавирусом.

Как сообщает Report, ямайский спортсмен сдал положительный тест через несколько дней после празднования своего 34-летия, которое состоялось 21 августа.

На вечеринке по случаю дня рождения присутствовало множество известных людей. Среди них был форвард "Манчестер Сити" и сборной Англии по футболу Рахим Стерлинг.

Сейчас Болт находится на самоизоляции. Подробности о состоянии его здоровья не сообщаются.

Болт - восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по бегу. Он также является действующим рекордсменом планеты в беге на дистанции 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19 секунды).