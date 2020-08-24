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Восьмикратный олимпийский чемпион заразился коронавирусом

Восьмикратный олимпийский чемпион заразился коронавирусом Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт заразился коронавирусом.
Индивидуальные
24 августа 2020 г. 20:04
Восьмикратный олимпийский чемпион заразился коронавирусом

Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт заразился коронавирусом.

Как сообщает Report, ямайский спортсмен сдал положительный тест через несколько дней после празднования своего 34-летия, которое состоялось 21 августа.

На вечеринке по случаю дня рождения присутствовало множество известных людей. Среди них был форвард "Манчестер Сити" и сборной Англии по футболу Рахим Стерлинг.

Сейчас Болт находится на самоизоляции. Подробности о состоянии его здоровья не сообщаются.

Болт - восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по бегу. Он также является действующим рекордсменом планеты в беге на дистанции 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19 секунды).

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Версия на азербайджанском языке Əfsanəvi idmançı koronavirusa yoluxdu

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