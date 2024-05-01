Награждены победители первого дня международной регаты "Кубок президента-2024"

На международной регате "Кубок президента-2024" награждены победители первого дня.

На международной регате "Кубок президента-2024" награждены победители первого дня.

Как сообщает командированный в Суговушан сотрудник Report, медали вручили генсек Национального Олимпийского комитета Азер Алиев, президент Федерации велоспорта Азербайджана Мадат Гулиев, начальник отдела спорта министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов, руководитель Федерации каноэ и гребли Вугар Ахмедов, президент Федерации парусного спорта Гудрат Гурбанов и председатель правления Федерации гребли Сербии Душан Ковачевич.

Бронзовую медаль на дистанции 200 метров завоевал представитель Азербайджана Амиль Рамазанов (спортсмены 2006-2007 г. р.).

Отметим, что регата завершится 3 мая.