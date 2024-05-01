Ульвия Фаталиева: Свою победу я посвящаю новому поколению шахматистов

Свою победу я посвящаю новому поколению шахматистов.

"Свою победу я посвящаю новому поколению шахматистов".

Как передает Report, об этом заявила чемпионка Европы по шахматам Ульвия Фаталиева.

"Турнир был очень напряженным. Я очень рада, что добилась исторического успеха и этим очень горжусь", - сказала она.

У.Фаталиева также подчеркнула, что посвятила свою победу юным шахматистам:

"Свою победу я посвящаю новому поколению шахматистов. Я хочу, чтобы это стало для них вдохновляющим событием".

Напомним, что 27-летний гроссмейстер опередила всех своих соперников на соревнованиях, проходивших в греческом Родосе.

Фаталиева набрала 8,5 очков в 10 партиях. В последнем туре она сыграла вничью с представительницей Грузии Нино Бациашвили - 0,5:0,5.

Таким образом, Ульвия Фаталиева вошла в историю отечественных шахмат как первая азербайджанская шахматистка, завоевавшая титул чемпионки Европы.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева также поздравила ее с историческим успехом.