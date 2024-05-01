Ульвия Фаталиева: Свою победу я посвящаю новому поколению шахматистов

"Свою победу я посвящаю новому поколению шахматистов".
Как передает Report, об этом заявила чемпионка Европы по шахматам Ульвия Фаталиева.
"Турнир был очень напряженным. Я очень рада, что добилась исторического успеха и этим очень горжусь", - сказала она.
У.Фаталиева также подчеркнула, что посвятила свою победу юным шахматистам:
"Свою победу я посвящаю новому поколению шахматистов. Я хочу, чтобы это стало для них вдохновляющим событием".
Напомним, что 27-летний гроссмейстер опередила всех своих соперников на соревнованиях, проходивших в греческом Родосе.
Фаталиева набрала 8,5 очков в 10 партиях. В последнем туре она сыграла вничью с представительницей Грузии Нино Бациашвили - 0,5:0,5.
Таким образом, Ульвия Фаталиева вошла в историю отечественных шахмат как первая азербайджанская шахматистка, завоевавшая титул чемпионки Европы.
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева также поздравила ее с историческим успехом.