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Президент ISSF: Азербайджан - страна, о которой говорит весь мир

Президент ISSF: Азербайджан - страна, о которой говорит весь мир Азербайджан - страна, о которой говорит весь мир.
Индивидуальные
1 мая 2024 г. 14:46
Президент ISSF: Азербайджан - страна, о которой говорит весь мир

Азербайджан - страна, о которой говорит весь мир.

Об этом сказал Report президент Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) Лучано Росси.

Росси отметил, что рад снова приехать в Азербайджан, которые организует все международные мероприятия на самом высоком уровне.

"На предстоящем в Баку Кубке мира по стрельбе выступят спортсмены из 84 стран. Это показатель того, что Азербайджан уделяет большое внимание спорту. Я уже не в первый раз посещаю Баку и каждый раз вижу большое гостеприимство. Город меняется с каждым годом", - добавил он.

Отметим, что Кубок мира по стрельбе пройдет 2-11 мая в Бакинском стрелковом центре.

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Версия на азербайджанском языке ISSF prezidenti: Azərbaycan dünyada adından söz etdirən bir ölkədir

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