Президент ISSF: Азербайджан - страна, о которой говорит весь мир

Азербайджан - страна, о которой говорит весь мир.

Азербайджан - страна, о которой говорит весь мир.

Об этом сказал Report президент Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) Лучано Росси.

Росси отметил, что рад снова приехать в Азербайджан, которые организует все международные мероприятия на самом высоком уровне.

"На предстоящем в Баку Кубке мира по стрельбе выступят спортсмены из 84 стран. Это показатель того, что Азербайджан уделяет большое внимание спорту. Я уже не в первый раз посещаю Баку и каждый раз вижу большое гостеприимство. Город меняется с каждым годом", - добавил он.

Отметим, что Кубок мира по стрельбе пройдет 2-11 мая в Бакинском стрелковом центре.