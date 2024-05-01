О нас

Азербайджанский гребец: В "Кубке президента" участвуют сильные соперники

Азербайджанский гребец: В "Кубке президента" участвуют сильные соперники В соревнованиях международной регаты "Кубок президента-2024" принимают участие сильные соперники, одолеть их было достаточно сложно.
Индивидуальные
1 мая 2024 г. 16:46
Азербайджанский гребец: В Кубке президента участвуют сильные соперники

В соревнованиях международной регаты "Кубок президента-2024" принимают участие сильные соперники, одолеть их было достаточно сложно.

Как сообщает командированный в Суговушан сотрудник Report, об этом сказал журналистам азербайджанский гребец Амиль Рамазанов, завоевавший бронзовую медаль в гонках на дистанции 200 метров.

Рамазанов, отличившийся среди спортсменов 2006-2007 годов рождения, сказал, что соревнования были очень напряженными: "Мы хотим, чтобы турнир был организован вновь в последующие годы. Гонка была очень напряженной. В соревнованиях участвовали сильные соперники".

Отметим, что на международной регате "Кубок президента-2024" объявлены победители первого дня. Следующие соревнования пройдут 2-3 мая в Олимпийском учебно-спортивном центре "Кура" в Мингячевире.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan avarçəkəni: Rəqiblərimiz çox güclü idi

Другие новости из категории

Награждены победители первого дня международной регаты Кубок президента-2024
ФотоНаграждены победители первого дня международной регаты "Кубок президента-2024"
1 мая 2024 г. 16:36
Вице-президент НОК: Кубок президента-2024 - отличный опыт для молодых гребцов
Вице-президент НОК: "Кубок президента-2024" - отличный опыт для молодых гребцов
1 мая 2024 г. 15:49
Президент ISSF: Азербайджан - страна, о которой говорит весь мир
Президент ISSF: Азербайджан - страна, о которой говорит весь мир
1 мая 2024 г. 14:46
Международная регата по гребле Кубок президента может пройти в Физули
Международная регата по гребле "Кубок президента" может пройти в Физули
1 мая 2024 г. 12:38
В Суговушане стартовала международная регата по гребле Кубок президента - 2024
ФотоВ Суговушане стартовала международная регата по гребле "Кубок президента - 2024"
1 мая 2024 г. 11:50
Ульвия Фаталиева: Свою победу я посвящаю новому поколению шахматистов
Ульвия Фаталиева: Свою победу я посвящаю новому поколению шахматистов
1 мая 2024 г. 07:14
Чемпионка Европы Ульвия Фаталиева вернулась на родину
Чемпионка Европы Ульвия Фаталиева вернулась на родину
1 мая 2024 г. 06:06
Состоялся парад международной регаты по гребле Кубок президента - 2024
ФотоСостоялся парад международной регаты по гребле "Кубок президента - 2024"
30 апреля 2024 г. 14:53
Азад Гёзялов: В Азербайджане значительно возрос интерес к соревнованиям по каноэ и гребле 
Азад Гёзялов: В Азербайджане значительно возрос интерес к соревнованиям по каноэ и гребле 
30 апреля 2024 г. 14:40
Две азербайджанские шахматистки удостоены специальной награды на чемпионате Европы
ФотоДве азербайджанские шахматистки удостоены специальной награды на чемпионате Европы
30 апреля 2024 г. 11:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi