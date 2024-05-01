Азербайджанский гребец: В "Кубке президента" участвуют сильные соперники

В соревнованиях международной регаты "Кубок президента-2024" принимают участие сильные соперники, одолеть их было достаточно сложно.

В соревнованиях международной регаты "Кубок президента-2024" принимают участие сильные соперники, одолеть их было достаточно сложно.

Как сообщает командированный в Суговушан сотрудник Report, об этом сказал журналистам азербайджанский гребец Амиль Рамазанов, завоевавший бронзовую медаль в гонках на дистанции 200 метров.

Рамазанов, отличившийся среди спортсменов 2006-2007 годов рождения, сказал, что соревнования были очень напряженными: "Мы хотим, чтобы турнир был организован вновь в последующие годы. Гонка была очень напряженной. В соревнованиях участвовали сильные соперники".

Отметим, что на международной регате "Кубок президента-2024" объявлены победители первого дня. Следующие соревнования пройдут 2-3 мая в Олимпийском учебно-спортивном центре "Кура" в Мингячевире.