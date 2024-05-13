Замминистра: Мы ожидаем побед от спортсменов, но и нагружать их тоже неправильно

Замминистра: Мы ожидаем побед от спортсменов, но и нагружать их тоже неправильно

Безусловно, мы ожидаем от наших спортсменов высоких результатов и побед, но и нагружать их неправильно. Они также хотят побеждать. Как передает "Report", об этом заявила заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Мариана Васильева, говоря об

https://static.report.az/photo/918b1fe0-671c-3f0e-93d0-01aeac539cf0.jpg https://static.report.az/photo/918b1fe0-671c-3f0e-93d0-01aeac539cf0.jpg

Безусловно, мы ожидаем от наших спортсменов высоких результатов и побед, но и нагружать их неправильно. Они также хотят побеждать. Как передает "Report", об этом заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Мариана Васильева заявила, комментируя ожидания от летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. "Конечно, мы поддерживаем всех спортсменов, независимо от результата. Потому что они представители и лица нашего спорта. Мы всегда хотели большего. И мы строим свою работу и проводим анализ в данном направлении. Пока все идет по плану. Я верю, что в конце концов все завершится так, как мы хотим", - подчеркнула она. Отметим, что летние Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram