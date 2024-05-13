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Замминистра: Мы ожидаем побед от спортсменов, но и нагружать их тоже неправильно

Замминистра: Мы ожидаем побед от спортсменов, но и нагружать их тоже неправильно Безусловно, мы ожидаем от наших спортсменов высоких результатов и побед, но и нагружать их неправильно. Они также хотят побеждать. Как передает "Report", об этом заявила заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Мариана Васильева, говоря об
Индивидуальные
13 мая 2024 г. 12:20
Замминистра: Мы ожидаем побед от спортсменов, но и нагружать их тоже неправильно

Безусловно, мы ожидаем от наших спортсменов высоких результатов и побед, но и нагружать их неправильно. Они также хотят побеждать.

Как передает "Report", об этом заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Мариана Васильева заявила, комментируя ожидания от летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

"Конечно, мы поддерживаем всех спортсменов, независимо от результата. Потому что они представители и лица нашего спорта. Мы всегда хотели большего. И мы строим свою работу и проводим анализ в данном направлении. Пока все идет по плану. Я верю, что в конце концов все завершится так, как мы хотим", - подчеркнула она.

Отметим, что летние Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: İdmançılardan qələbələr gözləyirik, amma onları yükləmək də düzgün deyil

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