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МОК: Бюджет Олимпиады в Париже исчерпан

МОК: Бюджет Олимпиады в Париже исчерпан Организаторы XXXIII Летних Олимпийских игр в Париже сообщили об исчерпанности бюджета соревнований и рассчитывают на небольшую прибыль.
Индивидуальные
15 мая 2024 г. 13:22
МОК: Бюджет Олимпиады в Париже исчерпан

Организаторы XXXIII Летних Олимпийских игр в Париже сообщили об исчерпанности бюджета соревнований и рассчитывают на небольшую прибыль.

Как сообщает Report со ссылкой на ESPN, расходы на организацию и проведение игр составят около €9 млрд.

"Мы сохранили некоторый резерв на случай непредвиденных обстоятельств, и, надеюсь, мы не будем использовать все резервы на случай непредвиденных обстоятельств, так что в конце это будет небольшой плюс, но он будет незначительным", — заявил директор оргкомитета Игр Этьен Тобуа.

Олимпийские игры состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года. Паралимпийские игры в столице Франции пройдут с 28 августа по 8 сентября.

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