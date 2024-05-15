МОК: Бюджет Олимпиады в Париже исчерпан

Организаторы XXXIII Летних Олимпийских игр в Париже сообщили об исчерпанности бюджета соревнований и рассчитывают на небольшую прибыль.

Организаторы XXXIII Летних Олимпийских игр в Париже сообщили об исчерпанности бюджета соревнований и рассчитывают на небольшую прибыль.

Как сообщает Report со ссылкой на ESPN, расходы на организацию и проведение игр составят около €9 млрд.

"Мы сохранили некоторый резерв на случай непредвиденных обстоятельств, и, надеюсь, мы не будем использовать все резервы на случай непредвиденных обстоятельств, так что в конце это будет небольшой плюс, но он будет незначительным", — заявил директор оргкомитета Игр Этьен Тобуа.

Олимпийские игры состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года. Паралимпийские игры в столице Франции пройдут с 28 августа по 8 сентября.