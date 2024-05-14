Азербайджанcкие борцы завоевали три медали на Мемориале Сураката Асиятилова в РФ

Юные азербайджанские борцы греко-римского стиля (U-20) приняли участие в Мемориале Сураката Асиятилова в Каспийске (Россия).

Юные азербайджанские борцы греко-римского стиля (U-20) приняли участие в Мемориале Сураката Асиятилова в Каспийске (Россия).

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации борьбы Азербайджана (ФБА), в памятном турнире приняли участие 190 борцов из 7 стран.

Члены сборной Азербайджана принимали участие в соревнованиях под руководством тренеров Эмина Ахмедова и Зохраба Аббасова.

В традиционных соревнованиях на пьедестал почета поднялись трое азербайджанских борцов. Тевеккюль Хазиев (67 кг) завоевал серебряную медаль, Турал Ахмедов (60 кг) и Джоджу Самедов (87 кг) - бронзу.

На международном турнире, проходившем с 11 по 13 мая, арбитрами также являлись азербайджанские международные судьи Хабиб Нурулу и Кянан Гаджиалиев.