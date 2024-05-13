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Азербайджанские паратхэквондисты добились успеха на чемпионате в Сербии

Азербайджанские паратхэквондисты добились успеха на чемпионате в Сербии Азербайджанская сборная по паратхэквондо получила первенство по числу медалей на чемпионате Европы в столице Сербии Белграде.
Индивидуальные
13 мая 2024 г. 12:13
Азербайджанские паратхэквондисты добились успеха на чемпионате в Сербии

Азербайджанская сборная по паратхэквондо получила первенство по числу медалей на чемпионате Европы в столице Сербии Белграде.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации тхэквондо Азербайджана (ФТА), команда Турции заняла второе место, а AIN (индивидуальные нейтральные атлеты) - третье.

Команда Азербайджана участвовала в турнире в составе трех спортсменов под руководством главного тренера Фарди Тагизаде. Среди азербайджанских паратхэквондистов Имамаддин Халилов (70 кг) завоевал золотую медаль, а Абульфаз Абузарлы (80 кг) – серебряную.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın kişi parataekvondoçuları tarixi uğura imza atıblar

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