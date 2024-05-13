Гости международного турнира "Кубок Гейдара Алиева-2024" почтили память общенационального лидера

Гости и судьи международного турнира по боксу среди юниоров "Кубок Гейдара Алиева-2024" и делегация Федерации бокса Азербайджана почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения в Баку.

Гости и судьи международного турнира по боксу среди юниоров "Кубок Гейдара Алиева-2024" и делегация Федерации бокса Азербайджана почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения в Баку.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации бокса Азербайджана, они почтили память и возложили венки и цветы к могиле великого лидера, а также выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Отметим, что международный турнир "Кубок Гейдара Алиева-2024" стартует сегодня и завершится 18 мая.