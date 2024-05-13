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Гости международного турнира "Кубок Гейдара Алиева-2024" почтили память общенационального лидера

Гости международного турнира "Кубок Гейдара Алиева-2024" почтили память общенационального лидера Гости и судьи международного турнира по боксу среди юниоров "Кубок Гейдара Алиева-2024" и делегация Федерации бокса Азербайджана почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения в Баку.
Индивидуальные
13 мая 2024 г. 11:26
Гости международного турнира Кубок Гейдара Алиева-2024 почтили память общенационального лидера

Гости и судьи международного турнира по боксу среди юниоров "Кубок Гейдара Алиева-2024" и делегация Федерации бокса Азербайджана почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения в Баку.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации бокса Азербайджана, они почтили память и возложили венки и цветы к могиле великого лидера, а также выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Отметим, что международный турнир "Кубок Гейдара Алиева-2024" стартует сегодня и завершится 18 мая.

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Версия на азербайджанском языке “Heydər Əliyev Kuboku-2024” beynəlxalq turnirinin qonaqları Ulu Öndərin xatirəsini yad ediblər 

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