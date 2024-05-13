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Состоялась церемония открытия международного турнира по боксу "Кубок Гейдара Алиева-2024"

Состоялась церемония открытия международного турнира по боксу "Кубок Гейдара Алиева-2024" В Баку состоялась церемония открытия международного турнира по боксу среди юниоров "Кубок Гейдара Алиева-2024".
Индивидуальные
13 мая 2024 г. 17:04
Состоялась церемония открытия международного турнира по боксу Кубок Гейдара Алиева-2024

В Баку состоялась церемония открытия международного турнира по боксу среди юниоров "Кубок Гейдара Алиева-2024".

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса Азербайджана (ФБА), мероприятие началось с парада команд-участниц.

Член правления ФБА Ровшан Гусейнов рассказал о значении соревнований, а также о внимании и заботе, которые великий лидер Гейдар Алиев уделял спорту.

Посол спорта Ильгар Гурбанов, представитель Министерства молодежи и спорта Алинияз Мирзаев и супервайзер турнира Петр Винник также рассказали о важности традиционных соревнований и пожелали участникам успехов.

Соревнования пройдут в Бакинском центре бокса и завершатся 18 мая. Помимо азербайджанских боксеров, в турнире будут участвовать команды Казахстана, Беларуси, Грузии и Кыргызстана. Всего соревноваться будут 116 спортсменов в 13 весовых категориях.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Heydər Əliyev Kuboku-2024” beynəlxalq boks turnirinin açılış mərasimi keçirilib

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