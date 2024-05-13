Состоялась церемония открытия международного турнира по боксу "Кубок Гейдара Алиева-2024"

В Баку состоялась церемония открытия международного турнира по боксу среди юниоров "Кубок Гейдара Алиева-2024".

В Баку состоялась церемония открытия международного турнира по боксу среди юниоров "Кубок Гейдара Алиева-2024".

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса Азербайджана (ФБА), мероприятие началось с парада команд-участниц.

Член правления ФБА Ровшан Гусейнов рассказал о значении соревнований, а также о внимании и заботе, которые великий лидер Гейдар Алиев уделял спорту.

Посол спорта Ильгар Гурбанов, представитель Министерства молодежи и спорта Алинияз Мирзаев и супервайзер турнира Петр Винник также рассказали о важности традиционных соревнований и пожелали участникам успехов.

Соревнования пройдут в Бакинском центре бокса и завершатся 18 мая. Помимо азербайджанских боксеров, в турнире будут участвовать команды Казахстана, Беларуси, Грузии и Кыргызстана. Всего соревноваться будут 116 спортсменов в 13 весовых категориях.