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Национальные сборные Азербайджана по борьбе проводят сборы в Баку

Национальные сборные Азербайджана по борьбе проводят сборы в Баку Национальные сборные Азербайджана по борьбе проводят в Баку учебно-тренировочные сборы.
Индивидуальные
1 мая 2024 г. 18:36
Национальные сборные Азербайджана по борьбе проводят сборы в Баку

Национальные сборные Азербайджана по борьбе проводят в Баку учебно-тренировочные сборы.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации борьбы Азербайджана, сбор национальных сборных по греко-римской и женской борьбе носит подготовительный характер к Всемирному олимпийскому отборочному турниру.

Национальная сборная по греко-римской борьбе с 25 апреля приступила к тактико-техническим занятиям. Сборная будет проходить подготовку на учебно-тренировочной базе федерации до 7 мая.

Отметим, что Всемирный олимпийский отброчный турнир пройдет 9-12 мая в Стамбуле.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın güləş milliləri Bakıda toplanış keçirlər

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