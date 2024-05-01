Национальные сборные Азербайджана по борьбе проводят сборы в Баку

Национальные сборные Азербайджана по борьбе проводят в Баку учебно-тренировочные сборы.

Национальные сборные Азербайджана по борьбе проводят в Баку учебно-тренировочные сборы.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации борьбы Азербайджана, сбор национальных сборных по греко-римской и женской борьбе носит подготовительный характер к Всемирному олимпийскому отборочному турниру.

Национальная сборная по греко-римской борьбе с 25 апреля приступила к тактико-техническим занятиям. Сборная будет проходить подготовку на учебно-тренировочной базе федерации до 7 мая.

Отметим, что Всемирный олимпийский отброчный турнир пройдет 9-12 мая в Стамбуле.