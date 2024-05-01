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В Суговушане стартовала международная регата по гребле "Кубок президента - 2024"

В Суговушане стартовала международная регата по гребле "Кубок президента - 2024" В Суговушане состоялась церемония открытия "Кубка президента-2024" по академической гребле, гребле на байдарках и каноэ.
Индивидуальные
1 мая 2024 г. 11:50
В Суговушане стартовала международная регата по гребле Кубок президента - 2024

В Суговушане состоялась церемония открытия международной регаты по гребле "Кубок президента- 2024".

Как сообщает командированный на соревнования сотрудник Report, в церемонии приняли участие вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде, генеральный секретарь Азер Алиев, глава Федерации каноэ и гребли Азербайджана (ФКГА) Вугар Ахмедов, начальник отдела спорта министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов и другие официальные лица.

Помимо Азербайджана, в четырехдневном турнире примут участие команды из Болгарии, Хорватии, Эстонии, Грузии, Германии, Греции, Венгрии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Сербии, Словении, Испании, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.

Международная регата, организованная Федерацией каноэ и гребли Азербайджана, посвящена 101-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Турнир пройдет в Суговушане и Мингячевире и завершится 3 мая.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSuqovuşanda "Prezident Kuboku 2024"ün açılış mərasimi keçirilib

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