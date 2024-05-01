В Суговушане стартовала международная регата по гребле "Кубок президента - 2024"

В Суговушане состоялась церемония открытия международной регаты по гребле "Кубок президента- 2024".
Как сообщает командированный на соревнования сотрудник Report, в церемонии приняли участие вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде, генеральный секретарь Азер Алиев, глава Федерации каноэ и гребли Азербайджана (ФКГА) Вугар Ахмедов, начальник отдела спорта министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов и другие официальные лица.
Помимо Азербайджана, в четырехдневном турнире примут участие команды из Болгарии, Хорватии, Эстонии, Грузии, Германии, Греции, Венгрии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Сербии, Словении, Испании, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.
Международная регата, организованная Федерацией каноэ и гребли Азербайджана, посвящена 101-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Турнир пройдет в Суговушане и Мингячевире и завершится 3 мая.