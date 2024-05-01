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Вице-президент НОК: "Кубок президента-2024" - отличный опыт для молодых гребцов

Вице-президент НОК: "Кубок президента-2024" - отличный опыт для молодых гребцов Международная регата "Кубок президента-2024" - отличный опыт для молодых гребцов.
Индивидуальные
1 мая 2024 г. 15:49
Вице-президент НОК: Кубок президента-2024 - отличный опыт для молодых гребцов

Международная регата "Кубок президента-2024" - отличный опыт для молодых гребцов.

Как сообщает корреспондент Report из Суговушана, об этом заявил вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Чингиз Гусейнзаде, комментируя стартовавший сегодня "Кубок президента".

Он отметил, что благодаря высокому уровню организации турнира и растущему интересу общества количество стран-участниц увеличивается с каждым годом.

"В целом, в последние годы Федерация каноэ и гребли Азербайджана проводит очень хорошую работу. Ее деятельность оценивается весьма положительно. Благодаря усилиям федерации соревнования по этому виду спорта успешно и регулярно организуются в Мингячевире", - подчеркнул Гусейнзаде.

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Версия на азербайджанском языке MOK rəsmisi: "Prezident Kuboku 2024" beynəlxalq reqatası gənc avarçəkənlər üçün böyük təcrübədir

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