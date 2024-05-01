Вице-президент НОК: "Кубок президента-2024" - отличный опыт для молодых гребцов

Международная регата "Кубок президента-2024" - отличный опыт для молодых гребцов.

Международная регата "Кубок президента-2024" - отличный опыт для молодых гребцов.

Как сообщает корреспондент Report из Суговушана, об этом заявил вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Чингиз Гусейнзаде, комментируя стартовавший сегодня "Кубок президента".

Он отметил, что благодаря высокому уровню организации турнира и растущему интересу общества количество стран-участниц увеличивается с каждым годом.

"В целом, в последние годы Федерация каноэ и гребли Азербайджана проводит очень хорошую работу. Ее деятельность оценивается весьма положительно. Благодаря усилиям федерации соревнования по этому виду спорта успешно и регулярно организуются в Мингячевире", - подчеркнул Гусейнзаде.