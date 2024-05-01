Международная регата по гребле "Кубок президента" может пройти в Физули

Федерация каноэ и гребли Азербайджана планирует организовать международную регату "Кубок президента" также в городе Физули.

Федерация каноэ и гребли Азербайджана планирует организовать международную регату "Кубок президента" также в городе Физули.

Как сообщает корреспондент Report из Суговушана, об этом генеральный секретарь Федерации Фархад Алиев заявил журналистам после церемонии открытия международной регаты "Кубок президента - 2024".

Он отметил, что с этой целью будут привлечены международные эксперты для проверки водного бассейна.

Генеральный секретарь назвал проведение международных соревнований на освобожденных территориях историческим событием.

По словам Алиева, число стран-участниц третьего "Кубка президента" по гребле увеличилось: "Если в первом турнире участвовало 5 стран, а во втором 17, то сейчас число стран-участниц выросло до 21".