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Международная регата по гребле "Кубок президента" может пройти в Физули

Международная регата по гребле "Кубок президента" может пройти в Физули Федерация каноэ и гребли Азербайджана планирует организовать международную регату "Кубок президента" также в городе Физули.
Индивидуальные
1 мая 2024 г. 12:38
Международная регата по гребле Кубок президента может пройти в Физули

Федерация каноэ и гребли Азербайджана планирует организовать международную регату "Кубок президента" также в городе Физули.

Как сообщает корреспондент Report из Суговушана, об этом генеральный секретарь Федерации Фархад Алиев заявил журналистам после церемонии открытия международной регаты "Кубок президента - 2024".

Он отметил, что с этой целью будут привлечены международные эксперты для проверки водного бассейна.

Генеральный секретарь назвал проведение международных соревнований на освобожденных территориях историческим событием.

По словам Алиева, число стран-участниц третьего "Кубка президента" по гребле увеличилось: "Если в первом турнире участвовало 5 стран, а во втором 17, то сейчас число стран-участниц выросло до 21".

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Версия на азербайджанском языке "Prezident Kuboku" beynəlxalq reqatası Füzulidə keçirilə bilər

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