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Обнародован призовой фонд Кубка Европы по художественной гимнастике в Баку

Обнародован призовой фонд Кубка Европы по художественной гимнастике в Баку Обнародован призовой фонд Кубка Европы по художественной гимнастике, который пройдет в Баку.
Индивидуальные
1 мая 2024 г. 18:13
Обнародован призовой фонд Кубка Европы по художественной гимнастике в Баку

Обнародован призовой фонд Кубка Европы по художественной гимнастике, который пройдет в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации гимнастики Азербайджана, общая сумма призового фонда составляет 40 000 евро.

Победитель перекрестных матчей получит 8000 евро, обладатель второго места - 5000 евро, третьего места - 3000, четвертого места - 2000, 5-8 мест - по 1000, 9-16 мест - по 500 евро.

Отметим, что Кубок Европы по художественной гимнастике пройдет 3-5 мая на Национальной гимнастической арене.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda keçiriləcək bədii gimnastika üzrə Avropa Kubokunun mükafat fondu açıqlanıb

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