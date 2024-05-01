Обнародован призовой фонд Кубка Европы по художественной гимнастике в Баку

Обнародован призовой фонд Кубка Европы по художественной гимнастике, который пройдет в Баку.

Обнародован призовой фонд Кубка Европы по художественной гимнастике, который пройдет в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации гимнастики Азербайджана, общая сумма призового фонда составляет 40 000 евро.

Победитель перекрестных матчей получит 8000 евро, обладатель второго места - 5000 евро, третьего места - 3000, четвертого места - 2000, 5-8 мест - по 1000, 9-16 мест - по 500 евро.

Отметим, что Кубок Европы по художественной гимнастике пройдет 3-5 мая на Национальной гимнастической арене.