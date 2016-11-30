В НОК пройдут выборы на пост вице-президента и генсека

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ 1 декабря в Национальном олимпийском комитете пройдут выборы на предстоящие 4 года.

Как сообщает Report, на закрытом заседании будут избраны вице-президенты НОК, новые члены Исполнительного комитета и Ревизионной комиссии, а также генеральный секретарь.

На данный момент комитет возглавляет президент Ильхам Алиев.

Членами Исполнительного комитета НОК являются - первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева, министр молодежи и спорта Азад Рагимов, Чингиз Гусейнзаде, депутаты Агаджан Абиев и Рауф Алиев, заслуженный мастер спорта Хазар Исаев, замминистра молодежи и спорта Исмаил Исмаилов, олимпийская чемпионка по стендовой стрельбе Земфира Мефтахетдинова, вице-президент Федерации борьбы Азербайджана Намик Абдуллаев, заслуженный мастер спорта по физической культуре и спорту Рафига Шабанова, Натик Алиев, вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Садых Садыхов, Зарифа Салахова, министр молодежи и спорта Нахчыванской АР Азад Джаббаров.

Еще один из членов Исполнительного комитета НОК - известный азербайджанский футболист Алекпер Мамедов скончался.

Вице-президентами структуры являются А.Рагимов, Ч.Гусейнзаде и Х.Исаев, генсеком - А.Абиев.

Отметим, что срок полномочий президента структуры - 8 лет, а других членов НОК - 4 года.