В этом году скоростной рекорд на Гран-при Азербайджана "Формулы-1" не будет обновлен

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ В этом году не ожидается обновление высокоскоростного рекорда на Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, посвященной последним подготовкам к Гран-при Азербайджана, заявил директор гонки "Формула-1", представитель по вопросам безопасности Международной автомобильной федерации (FIA) Чарли Вайтинг.

Свои слова он обосновал незначительным расширением болидов и шин. Ч.Вайтинг добавил, что вероятность обновления кругового рекорда велика: "Максимальная скорость в прошлом году составила 378 км/ч. В этом году также предусматривается аналогичная скорость или же немного меньшая скорость. Однако есть большая вероятность обновления в этом году кругового рекорда. В прошлом году во время "Формулы-1" круговой рекорд, то есть показатель преодоления круга в 6 км, составил 1 минуту 46 секунд".

Представитель FIA заявил о полной готовности Бакинского городского кольца к соревнованиям: "Бакинская трасса приведена в полную готовность. В этом году городское кольцо подготовлено еще лучше, чем в прошлом году. В прошлом году соревнования запомнились приятными сюрпризами. Уверен, что в этом году все будет очень хорошо".

Гость заявил, что меры безопасности на трассе на высоком уровне. По его словам, установка в городе вдоль трассы дополнительного ограждения преследует цель обеспечить безопасность зрителей: "Я осмотрел всю трассу. В Бакинском городском кольце какой-либо опасности нет. В соревнованиях произошли некоторые технические изменения. Я и пилоты остались довольны ими".

Отметим, что Гран-при Азербайджана "Формулы-1" пройдет 23-25 июня.