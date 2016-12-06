В Баку пройдет семинар, связанный с IV Исламскими играми солидарности

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ 8 декабря в Баку стартует семинар "Chef de Mission" с участием 71 представителя из 50 стран. Цель семинара – подготовка к IV Исламским играм солидарности.

Как сообщили Report из министерства молодежи и спорта, на двухдневном семинаре также будут присутствовать генсек Спортивной федерации исламской солидарности Файсал Абдулазиз Аль-Нассар, заместитель генсека Саид Абдулгаффар Хуссеин, в общей сложности 6 делегатов.

Первый день семинара будет посвящен обсуждению тем, связанных с транспортом, продажей билетов, безопасностью, церемониями открытия и закрытия и пр.

Во второй день руководители миссии ознакомятся со спортивными аренами. Они посетят Плавательный центр, Бакинский стрелковый центр, Бакинский олимпийский стадион, Национальную гимнастическую арену, Деревню атлетов.

Таким образом, руководители миссий стран-участниц ознакомятся с условиями, в которых будут состязаться их спортсмены, а также получат ответ на другие интересующие их вопросы.