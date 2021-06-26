Умер призер ЧМ-2017 по легкой атлетике

На 25-м году жизни умер бронзовый призер чемпионата мира в беге на 400 метров катарец Абдалела Харун.

На 25-м году жизни умер бронзовый призер чемпионата мира в беге на 400 метров катарец Абдалела Харун.

Как передает Report, о смерти спортсмена сообщил микроблог Национального олимпийского комитета Катара в Twitter.

По информации Athletics Weekly, катарский бегун погиб в результате автомобильной аварии​​​.

Харун стал бронзовым призером чемпионата мира в 2017 году на соревнованиях в Лондоне. Также в его активе серебро чемпионата мира 2016 года в помещении. Кроме того, катарский легкоатлет выиграл юниорское мировое первенство-2016.