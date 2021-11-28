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Умер основатель команды "Формулы-1" "Уильямс" Фрэнк Уильямс

Умер основатель команды "Формулы-1" "Уильямс" Фрэнк Уильямс Основатель команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Уильямс" Фрэнк Уильямс умер в возрасте 79 лет.
Индивидуальные
28 ноября 2021 г. 21:31
Умер основатель команды Формулы-1 Уильямс Фрэнк Уильямс

Основатель команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Уильямс" Фрэнк Уильямс умер в возрасте 79 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба "Формулы-1".

Причины смерти не разглашаются.

"Этим утром позвонила Клэр Уильямс, чтобы сообщить мне очень печальную новость о том, что ее любимый отец, сэр Фрэнк Уильямс, скончался. Он был настоящим гигантом нашего спорта, который преодолел самые трудные жизненные испытания и боролся каждый день, чтобы побеждать на трассе и вне ее. Мы потеряли любимого и уважаемого члена семьи "Формулы-1", и нам будет очень его не хватать", - сказал генеральный директор "Формулы-1" Стефано Доменикали.

Frank Williams Racing Cars выступала в "Формуле-1" с 1969 года. В 1977 году Уильямс и его инженер основали новую команду под названием Williams Grand Prix Engineering, а в 1980 году команда завоевала первый из девяти Кубков конструкторов. По количеству командных титулов "Уильямс" уступает только "Феррари" (16).

С 1986 года Уильямс был прикован к инвалидной коляске после автомобильной аварии. До 2012 года он оставался руководителем команды, после чего его сменила дочь Клэр. В 2020 году команду выкупила компания Dorilton Capital.

Уильямс был награжден орденом Британской империи в 1987 году, в 1999 году ему был пожалован титул рыцаря Британской империи.

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