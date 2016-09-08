Умер бывший чемпион мира по боксу

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ На 65-ом году жизни скончался бывший чемпион мира по боксу, член Зала славы бокса Бобби Чакон, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Он долгие годы страдал от Dementia pugilistica (так называемое кулачное слабоумие или хроническая боксерская энцефалопатия).

На профессиональном ринге он провел 67 боев, в 59 из которых победил.

Бобби Чакон – чемпион мира по боксу в полулегком весе по версии WBC 1974-75 годов и чемпион мира во втором полулегком весе в той же версии 1982-83 годов.