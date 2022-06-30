О нас

Турнир претендентов: Теймур Раджабов сыграл вничью с лидером

Турнир претендентов: Теймур Раджабов сыграл вничью с лидером В испанском Мадриде продолжается турнир претендентов с участием азербайджанского шахматиста Теймура Раджабова.
Индивидуальные
30 июня 2022 г. 02:21
Турнир претендентов: Теймур Раджабов сыграл вничью с лидером

В испанском Мадриде продолжается турнир претендентов с участием азербайджанского шахматиста Теймура Раджабова.

Как передает Report, представитель Азербайджана играл с россиянином Яном Непомнящим с черными фигурами. Матч закончился вничью на 37-м ходу - 0,5:0,5. Ничейный счет также был зафиксирован между ними в первом туре.

В соревновании, проходящем в два круга, выступают восемь гроссмейстеров, которые оспаривают право сыграть в матче за мировую корону.

После 10 туров Раджабов занимает с 5,5 очками пятое место. Лидирует на турнире претендентов Непомнящий, в активе которого 7 очков.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке İddiaçılar Turniri: Teymur Rəcəbov liderlə yenə heç-heçə edib

Экслюзивные новости

Посол Израиля: Прогресс в восстановлении освобожденных территорий вдохновляет
Посол Израиля: Прогресс в восстановлении освобожденных территорий вдохновляет
29 июня 2022 г. 18:35
Поствоенное восстановление обсудили в ходе спецсессии на Всемирном форуме городов
Поствоенное восстановление обсудили в ходе спецсессии на Всемирном форуме городов
28 июня 2022 г. 17:46
Цель Азербайджана - возвращение в свои дома бывших вынужденных переселенцев
Цель Азербайджана - возвращение в свои дома бывших вынужденных переселенцев
28 июня 2022 г. 17:12
Азербайджанская делегация обсудила перспективы развития сотрудничества с UN-Habitat
ФотоАзербайджанская делегация обсудила перспективы развития сотрудничества с UN-Habitat
28 июня 2022 г. 16:20
UN-Habitat готов делиться опытом с Азербайджаном в постконфликтном восстановлении
UN-Habitat готов делиться опытом с Азербайджаном в постконфликтном восстановлении
28 июня 2022 г. 14:02
Завтра первая группа паломников из Азербайджана отправится для совершения хаджа
Завтра первая группа паломников из Азербайджана отправится для совершения хаджа
28 июня 2022 г. 11:46
Завтра на некоторых улицах Баку ограничат движение транспорта - СПИСОК
Завтра на некоторых улицах Баку ограничат движение транспорта - СПИСОК
25 июня 2022 г. 12:05
Черноморский банк торговли и развития может снова выпустить облигации в манатах
Черноморский банк торговли и развития может снова выпустить облигации в манатах
24 июня 2022 г. 16:31
ГНФАР: Сокращение трансфертов в госбюджет не повлияет на финансирование проектов
ГНФАР: Сокращение трансфертов в госбюджет не повлияет на финансирование проектов
23 июня 2022 г. 16:37
Глава Минсельхоза: Румыния готова делиться с Азербайджаном новыми технологиями
Глава Минсельхоза: Румыния готова делиться с Азербайджаном новыми технологиями
23 июня 2022 г. 16:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi