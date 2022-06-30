Турнир претендентов: Теймур Раджабов сыграл вничью с лидером

В испанском Мадриде продолжается турнир претендентов с участием азербайджанского шахматиста Теймура Раджабова.

В испанском Мадриде продолжается турнир претендентов с участием азербайджанского шахматиста Теймура Раджабова.

Как передает Report, представитель Азербайджана играл с россиянином Яном Непомнящим с черными фигурами. Матч закончился вничью на 37-м ходу - 0,5:0,5. Ничейный счет также был зафиксирован между ними в первом туре.

В соревновании, проходящем в два круга, выступают восемь гроссмейстеров, которые оспаривают право сыграть в матче за мировую корону.

После 10 туров Раджабов занимает с 5,5 очками пятое место. Лидирует на турнире претендентов Непомнящий, в активе которого 7 очков.