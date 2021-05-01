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Тур чемпионов: Мамедъяров сразится с Ароняном 

Тур чемпионов: Мамедъяров сразится с Ароняном  В рамках V этапа "New In Chess", организованного норвежским чемпионом мира Магнусом Карлсеном, сегодня состоятся первые встречи решающего раунда.
Индивидуальные
1 мая 2021 г. 11:35
Тур чемпионов: Мамедъяров сразится с Ароняном 

В рамках V этапа "New In Chess", организованного норвежским чемпионом мира Магнусом Карлсеном, сегодня состоятся первые встречи решающего раунда.

Как сообщает Report, в полуфинале азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров, уступивший американцу Хикару Накамуре, встретится с Левоном Ароняном (Армения).

А в схватке за первое место сразятся Карлсен и Накамура. Финальные встречи продолжатся два дня. Если после матчей не определится победитель, будет сыгран тай-брейк.

Тур чемпионов: "New In Chess"

Финал

Магнус Карлсен (Норвегия) - Хикару Накамура (США)

Встреча за 3-е место

Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) - Левон Аронян (Армения)

Отметим, что турнир с общим призовым фондом 100 000 долларов США завершится 2 мая. Победитель получит 30 000 долларов США.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Turu: Şəhriyar Məmmədyarov Aronyanla qarşılaşacaq

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