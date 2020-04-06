Тренер сборной Азербайджана по дзюдо: Я сделал все, что мог

"Ситуация в сборной безотрадная, потому что приостановлены международные соревнования".

Об этом Report сказал старший тренер сборной Азербайджана по дзюдо Эльхан Мамедов, рассказывая о влиянии коронавирусной пандемии на состояние спортсменов.

Чемпион мира сказал, что дзюдоисты, как и все остальные, серьезно следуют карантинному режиму: "Можно сохранить форму, оставаясь дома. Однако в тонусе сохранить можно только мышцы, заниматься как хотелось бы не получится".

По словам Мамедова, кроме Зелима Коцоева, все легионеры сборной и главный тренер находятся в Баку.

Старший тренер сказал, что в настоящее время все ждут объявления новой даты запланированного на май и отложенного турнира Большого шлема: "Мы все ждем оглашения нового графика, мы будем строить планы в соответствии с ним. Сейчас главная цель заниматься дома в индивидуальном порядке и не потерять форму".

Что касается влияния на спортсменов переноса Летних олимпийских игр в Токио на следующий год, Э.Мамедов считает, что "все связано с психологией спортсменов. Думаю, это отрицательно не скажется".

Дзюдоист-ветеран обратился к азербайджанскому народу в связи с карантинным режимом в стране: "Я и сам остаюсь дома, другого пути нет. Я бы попросил людей оставаться дома".

Э.Мамедов также сказал, что перечислил средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом: "Я перечислил в Фонд 300 манатов. Я сделал все, что мог".