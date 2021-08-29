Токио-2020: Ильхам Закиев начинает борьбу за медаль на Паралимпиаде

Сегодня семь азербайджанских спортсменов выступят на Летних Паралимпийских играх "Токио-2020".
Как передает Report, сначала свои силы в соревнованиях по метанию ядра испытает параатлет Эльвин Астанов.
Паралимпийский чемпион в заплыве на 100 метров на спине Раман Салех в этот раз поборется за золото на дистанции в 50 метров в свободном стиле.
Затем все внимание будет сосредоточено на пара-дзюдоистах Кянане Абдуллаханлы (100 кг), Ильхаме Закиеве (+100 кг) и пара-дзюдоистке Дурсадаф Керимовой (+70 кг).
Эльмир Джабраилов примет участие в квалификации забега на 100 метров. Последним в этот день выступит пауэрлифтер Нурлан Бабаджанов (97 кг).
Летние Паралимпийские игры "Токио-2020"
Атлетика
Метание ядра
04:34 Эльвин Астанов
Плавание
Заплыв на 50 метров в свободном стиле
05:13 Раман Салех
Дзюдо
Женщины
+70 кг
05:30. 1/4 финала. Дурсадаф Керимова – Анастасия Гарник (Украина)
Мужчины
100 кг
05:30. 1/8 финала. Кянан Абдуллаханлы – Шариф Халилов (Узбекистан)
+100 кг
05:30. 1/8 финала. Ильхам Закиев (+100 кг) – Джек Ходжсон (США)
Атлетика
Забег на 100 метров
07:25. Квалификация. Эльмир Джабраилов
Пауэрлифтинг
97 кг
13:30. Нурлан Бабаджанов
Отметим, что на Летних Паралимпийских играх в Токио Азербайджан завоевал 9 медалей (7 золотых и 2 бронзовые). В медальном зачете страна занимает 7-ое место.