Токио-2020: Ильхам Закиев начинает борьбу за медаль на Паралимпиаде

Сегодня семь азербайджанских спортсменов выступят на Летних Паралимпийских играх "Токио-2020".

Сегодня семь азербайджанских спортсменов выступят на Летних Паралимпийских играх "Токио-2020".

Как передает Report, сначала свои силы в соревнованиях по метанию ядра испытает параатлет Эльвин Астанов.

Паралимпийский чемпион в заплыве на 100 метров на спине Раман Салех в этот раз поборется за золото на дистанции в 50 метров в свободном стиле.

Затем все внимание будет сосредоточено на пара-дзюдоистах Кянане Абдуллаханлы (100 кг), Ильхаме Закиеве (+100 кг) и пара-дзюдоистке Дурсадаф Керимовой (+70 кг).

Эльмир Джабраилов примет участие в квалификации забега на 100 метров. Последним в этот день выступит пауэрлифтер Нурлан Бабаджанов (97 кг).

Летние Паралимпийские игры "Токио-2020"

Атлетика

Метание ядра

04:34 Эльвин Астанов

Плавание

Заплыв на 50 метров в свободном стиле

05:13 Раман Салех

Дзюдо

Женщины

+70 кг

05:30. 1/4 финала. Дурсадаф Керимова – Анастасия Гарник (Украина)

Мужчины

100 кг

05:30. 1/8 финала. Кянан Абдуллаханлы – Шариф Халилов (Узбекистан)

+100 кг

05:30. 1/8 финала. Ильхам Закиев (+100 кг) – Джек Ходжсон (США)

Атлетика

Забег на 100 метров

07:25. Квалификация. Эльмир Джабраилов

Пауэрлифтинг

97 кг

13:30. Нурлан Бабаджанов

Отметим, что на Летних Паралимпийских играх в Токио Азербайджан завоевал 9 медалей (7 золотых и 2 бронзовые). В медальном зачете страна занимает 7-ое место.