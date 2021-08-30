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Токио-2020: Еще 5 азербайджанских параатлетов начинают выступления

Токио-2020: Еще 5 азербайджанских параатлетов начинают выступления Сегодня 5 азербайджанских паралимпийцев вступят в борьбу на Летних Паралимпийских играх в Токио-2020.
Индивидуальные
30 августа 2021 г. 00:11
Токио-2020: Еще 5 азербайджанских параатлетов начинают выступления

Сегодня 5 азербайджанских паралимпийцев вступят в борьбу на Летних Паралимпийских играх в Токио-2020.

Как сообщает Report, Саид Наджафзаде и Камиль Алиев будут соревноваться в прыжках в длину, а знаменосец команды Олохан Мусаев - в метании диска. Соревнования по атлетике начнутся в 04:34 по бакинскому времени.

В это день выступят и пауэрлифтеры: Эльшан Гусейнов (107 кг) и Шамо Асланов (+107 кг). Гусейнов начнет бой в 06:00 по бакинскому времени, а Асланов - в 13:30.

Отметим, что сборная Азербайджана, имеющая на данный момент 9 золотых и 3 бронзовые медали, занимает 7-е место в медальном зачете.

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Версия на азербайджанском языке Tokio-2020: Azərbaycanın 5 paralimpiyaçısı mübarizə aparacaq

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