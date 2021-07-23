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Токио-2020: Чешскую участницу Олимпиады госпитализировали из-за COVID-19

Токио-2020: Чешскую участницу Олимпиады госпитализировали из-за COVID-19 Представительница олимпийской сборной Чехии по пляжному волейболу Маркета Наус-Слукова доставлена в одну из больниц Токио с коронавирусом, болезнь протекает в тяжелой форме.
Индивидуальные
23 июля 2021 г. 08:41
Токио-2020: Чешскую участницу Олимпиады госпитализировали из-за COVID-19
Маркета Наус-Слукова

Представительница олимпийской сборной Чехии по пляжному волейболу Маркета Наус-Слукова доставлена в одну из больниц Токио с коронавирусом, болезнь протекает в тяжелой форме.

Как передает Report, об этом телеканалу Nova сообщил министр здравоохранения республики Адам Войтех.

"Она была доставлена в больницу из-за необходимости получения кислородной поддержки", - уточнил глава минздрава.

Войтех добавил, что в Прагу пока что не поступило официального подтверждения о госпитализации Наус-Слуковой.

Спортсменка стала единственной женщиной из шести членов чешской команды, у которых тесты подтвердили COVID-19.

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