Токио-2020: Чешскую участницу Олимпиады госпитализировали из-за COVID-19

Представительница олимпийской сборной Чехии по пляжному волейболу Маркета Наус-Слукова доставлена в одну из больниц Токио с коронавирусом, болезнь протекает в тяжелой форме.
Как передает Report, об этом телеканалу
"Она была доставлена в больницу из-за необходимости получения кислородной поддержки", - уточнил глава минздрава.
Войтех добавил, что в Прагу пока что не поступило официального подтверждения о госпитализации Наус-Слуковой.
Спортсменка стала единственной женщиной из шести членов чешской команды, у которых тесты подтвердили COVID-19.