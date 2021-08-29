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Токио-2020: Азербайджанские паралимпийцы завоевали восьмую золотую медаль

Токио-2020: Азербайджанские паралимпийцы завоевали восьмую золотую медаль Азербайджанский паралимпийский атлет Эльвин Астанов завоевал золотую медаль на летних Паралимпийских играх в Токио-2020.
Индивидуальные
29 августа 2021 г. 07:13
Токио-2020: Азербайджанские паралимпийцы завоевали восьмую золотую медаль
Эльвин Астанов

Азербайджанский паралимпийский атлет Эльвин Астанов завоевал золотую медаль на Летних Паралимпийских играх в Токио-2020.

Как передает Report, стартовав седьмым, Астанов во второй попытке стал лидером (8,48 м.). В следующих попытках Эльвин улучшил свои результаты, сначала на 8,62, а потом на 8,77 м. Последний результат стал рекордом Паралимпиады.

Таким образом, 42-летний Астанов в дебютных Играх завоевал золотую медаль, которая стала восьмой для сборной Азербайджана в Токио.

Отметим, что ранее у азербайджанской команды было 7 золотых и 2 бронзовые медали.

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Версия на азербайджанском языке Tokio-2020: Azərbaycan paralimpiyaçıları 8-ci qızıl medalı qazanıb

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