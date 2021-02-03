Теймур Раджабов: Раньше я контролировал свои эмоции, но здесь не получилось...

"В этот момент я, конечно же, испытал, огромный духовный подъем и желание быть полезным своей стране"

Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов ответил на вопросы пресс-службы Федераций Шахмат Азербайджана. Report представляет данное интервью:

- Мы хотим, чтобы вы рассказали о победе на турнире "Airthings Masters". Можно сказать, что финал оказался самым сложным?

- Конечно. Обычно в финал пробиваются спортсмены, которые в данном турнире находятся в лучшей форме и демонстрируют сильную игру и результаты.

- В этом турнире вы выглядели немного эмоциональнее. Мы не так часто видим Теймура таким…

- Возраст (улыбка). В действительности я испытал колоссальную физическую и эмоциональную нагрузку. Я сыграл в общей сложности 35 партий за 9 дней. Хоть и с укороченным контролем, но поверьте нагрузка в разы больше чем игра по одной классической партии в день. Здесь же игрались по четыре партии в день, не считая тайбрейков и партий армагедон (в армагедоне нет ничейного результата). И вот ты победил в финале и появляются слезы радости, весь груз висевший на тебе столько дней и все это напряжение, вдруг, покидает тебя. Да. Раньше я контролировал свои эмоции. Но вот здесь не получилось...

- Что вы скажете о поздравлении после победы президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой?

- Сами понимаете, что когда твое выступление оценивают первые лица твоей Родины, это невероятно приятно и почетно. Это уже второе поздравление (до этого первые лица государства поздравляли Теймура Раджабова с победой в Кубке Мира в 2019 году). В этот момент я, конечно же, испытал, огромный духовный подъем и желание быть полезным своей стране.

- В каких соревнованиях вы планируете принять участие в ближайшие месяцы?

- В ближайшие месяцы, в феврале, марте и мае собираюсь принять участие в следующих этапах Тура Чемпионов, организованного чемпионом мира Магнусом Карлсеном. И далее есть турниры, практически до конца года. Кроме того, думаю будут возникать или отменяться другие турниры, в зависимости от эпидемиологической ситуации в Европе и мире.

- Из-за пандемии вы отказались от участие в турнире претендентов в Екатеринбурге. Время показало, что вы оказались правы. Есть ли у вас шансы все же принять в этом турнире после его возобновления и каким образом это будет решатся?

- В том то все и дело, что я не отказывался от участия в турнире претендентов. Я лишь обратился с письмом в ФИДЕ с просьбой перенести этот турнир, так как считал, что в условиях пандемии участники не смогут играть в полную силу из-за накладывающихся различных ограничений – сдача тестов, измерение температуры перед игрой, условие не покидать отель. Не ясно было что делать если бы один из игроков заболеет и так далее. Турнир претендентов должен был играться по регламенту в течение 22-х дней в условиях нарастающей пандемии. Я посчитал, что будет трудно психологически играть практически в больничных условиях, еще и в масках. Кстати, этот турнир начался 15-го марта и так и не доигрался, был остановлен после первого круга. Надеюсь, что ФИДЕ найдет какое-то для меня приемлемое решение, чтобы не оставить меня вне цикла борьбы за звание чемпиона мира.