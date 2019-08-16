Стартовало первенство Азербайджана по дзюдо U-23 - ФОТО

В Олимпийском спортивном центре "Серхедчи" стартовало первенство Азербайджана среди дзюдоистов младше 23 лет.

Как передаёт Report со ссылкой на Азербайджанскую федерацию дзюдо, за медали соревнуются 384 спортсмена из 53 клубов.

В первый день чемпионата определились победители в шести весовых категориях среди юношей и девушек. В женском соревновании Шафаг Гамидова (48 кг), Бести Сафарова (57 кг), Аида Бахишова (70 кг), в мужском соревновании Балабей Агаев (60 кг), Рашид Мамедалиев (73 кг) и Алиумар Тумаев (90 кг) одолели всех соперников и стали чемпионами Азербайджана.

Соревнования завершатся 16 августа.