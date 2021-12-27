Состоялось заседание Исполнительного комитета Федерации гимнастики Азербайджана

Состоялось заседание Исполнительного комитета Федерации гимнастики Азербайджана (ФГА) в онлайн-формате.

Состоялось заседание Исполнительного комитета Федерации гимнастики Азербайджана (ФГА) в онлайн-формате.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт организации, в мероприятии, посвященном итогам года, приняли участие вице-президент ФГА Алтай Гасанов, члены Исполнительного комитета Мариана Василева, Рафик Бейбутов и Рауф Алиев, а также главные тренеры сборных команд по различным видам гимнастики.

Был обсужден ряд важных вопросов, стоящих на повестке дня заседания в связи с деятельностью Федерации.

Участники заседания определили дата и утвердили повестку 12-го общего собрания ФГА, которое состоится в начале следующего года. Кроме того, состоялось обсуждение планов ФГА на 2022 год.