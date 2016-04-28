​Состоялась церемония передачи олимпийского огня XXXI Летних олимпийских игр от Афин Рио-де-Жанейро - ВИДЕО

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ В греческих Афинах прошла церемония передачи олимпийского огня организатору XXXI Летних олимпийских игр - бразильскому городу Рио-де-Жанейро. Как передает Report, мероприятие состоялось за 100 дней до начала олимпиады на стадионе "Панатинаикос", где была организована первая олимпиада в 1896 году.

Президент Национального олимпийского комитета Греции Спирос Капралос передал эстафету главе Оргкомитета "Рио-2016" Карлосу Нузману. Огонь был размещен в специальную герметичную лампу и начал свое путешествие. Огонь заедет по пути в Организацию Объединенных Наций и в Олимпийский музей в Швейцарии и уже 3 мая будет доставлен в Бразилию.

Олимпийская эстафета стартует из столицы Бразилии. По словам организаторов, она пройдет по всем уголкам Бразилии в сопровождении 12 тыс. человек. Завершится эстафета 5 августа на стадионе “Маракана”, где состоится церемония открытия Олимпийских игр.

Отметим, что Летние олимпийские игры в Рио-де-Жанейро продлятся до 21 мая.