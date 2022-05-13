Шахрияр Мамедъяров сразится с шахматистом из США

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров сегодня проведет свой очередной матч в Superbet Chess Classic, первом этапе Grand Chess Tour в Бухаресте (Румыния).

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров сегодня проведет свой очередной матч в Superbet Chess Classic, первом этапе Grand Chess Tour в Бухаресте (Румыния).

Как сообщает Report, в 8-м туре кругового турнира 37-летний гроссмейстер встретится с шахматистом из США Леньером Домингесом.

Ш.Мамедъяров будет играть белыми фигурами.

Азербайджанский шахматист проиграл Уэсли Сойе (США) в первом туре и Фабиано Каруано (США) в пятом туре. Во втором, третьем, четвертом и шестом раундах он сыграл вничью с Ричардом Раппортом (Венгрия), Максимом Вашье-Лагравом (Франция), Богданом Даниэль-Даяком (Румыния) и Алирезой Фирузджой (Франция). В настоящее время опытный гроссмейстер занимает 10-е место с двумя очками.

Призовой фонд соревнования, которое продлится до 14 мая, составляет 350 тыс. долларов США.

Ш.Мамедъяров выиграл турнир Superbet Chess Classic в прошлом году.