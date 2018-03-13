Шахрияр Мамедъяров на турнире претендентов во второй раз подряд сыграл вничью

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ На проходящем в Берлине турнире претендентов сегодня состоялся III тур.
Как передает Report, представитель Азербайджана Шахрияр Мамедъяров черными фигурами сыграл против Фабиано Каруано.
После 49 хода встреча завершилась вничью - 0,5:0,5. Таким образом, 33-летний гроссмейстер второй раз подряд сыграл вничью. В настоящее время в его активе 2 очка.
Результаты 3-го тура
Каруана – Мамедьяров – 0,5:0,5
Аронян – Крамник – 0:1
Карякин – Грищук – 0,5:0,5
Со – Дин Лижэнь - 0,5:0,5.
Турнирная таблица
Крамник - 2,5 очка, Мамедъяров, Каруана - по 2, Динг Лирен, Грищук – по 1,5, Карякин, Аронян - по 1, Со - 0,5.
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