Шахрияр Мамедъяров на турнире претендентов во второй раз подряд сыграл вничью

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ На проходящем в Берлине турнире претендентов сегодня состоялся III тур.

Как передает Report, представитель Азербайджана Шахрияр Мамедъяров черными фигурами сыграл против Фабиано Каруано.

После 49 хода встреча завершилась вничью - 0,5:0,5. Таким образом, 33-летний гроссмейстер второй раз подряд сыграл вничью. В настоящее время в его активе 2 очка.

Результаты 3-го тура

Каруана – Мамедьяров – 0,5:0,5

Аронян – Крамник – 0:1

Карякин – Грищук – 0,5:0,5

Со – Дин Лижэнь - 0,5:0,5.

Турнирная таблица

Крамник - 2,5 очка, Мамедъяров, Каруана - по 2, Динг Лирен, Грищук – по 1,5, Карякин, Аронян - по 1, Со - 0,5.