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    Шахрияр Мамедъяров на турнире претендентов во второй раз подряд сыграл вничью

    Владимир Крамник стал единоличным лидером

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ На проходящем в Берлине турнире претендентов сегодня состоялся III тур.

    Как передает Report, представитель Азербайджана Шахрияр Мамедъяров черными фигурами сыграл против Фабиано Каруано.

    После 49 хода встреча завершилась вничью - 0,5:0,5. Таким образом, 33-летний гроссмейстер второй раз подряд сыграл вничью. В настоящее время в его активе 2 очка.

    Результаты 3-го тура

    Каруана – Мамедьяров – 0,5:0,5

    Аронян – Крамник – 0:1

    Карякин – Грищук – 0,5:0,5

    Со – Дин Лижэнь - 0,5:0,5.

    Турнирная таблица

    Крамник - 2,5 очка, Мамедъяров, Каруана - по 2, Динг Лирен, Грищук – по 1,5, Карякин, Аронян - по 1, Со - 0,5.

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