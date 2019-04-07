ShamkirChess 2019: Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов сыграли вничью - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Cостоялись встречи 7-го тура супертурнира ShamkirChesss 2019, посвящённого покойному азербайджанскому гроссмейстеру Вугару Гашимову.

Как передает Report, азербайджанские гроссмейстеры Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов сыграли вничью. Им противостояли представители Китая Динг Лирен и Болгарии Веселин Топалов соответственно.

Чемпион мира, норвежец Магнус Карлсен в этом туре одолел представителя Нидерландов Аниша Гири.

ShamkirChess 2019

VII тур

Давид Навара (Чехия) - Сергей Карякин (Россия) – 0,5:0,5

Магнус Карлсен (Норвегия) - Аниш Гири (Нидерланды) – 1:0

Вишванатан Ананд (Индия) - Александр Грищук (Россия) – 0,5:0,5

Теймур Раджабов (Азербайджан) - Веселин Топалов (Болгария) 0,5:0,5

Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) - Дин Лижэнь (Китай) 0,5:0,5

Отметим, что после 7-го тура турнирную таблицу с 5 очками возглавляет Магнус Карлсен.

*** 07:45

Сегодня, 7 апреля, состоятся встречи 7-го тура супертурнира ShamkirChesss 2019, посвящённого покойному азербайджанскому гроссмейстеру Вугару Гашимову.

Как передаёт Report, азербайджанские шахматисты Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов будут играть белыми фигурами. Мамедъяров встретится с китайцем Дином Лиженем, а Раджабов - с болгарином Веселином Топаловым.

Отметим, что после 6-го тура турнирную таблицу с 4 очками возглавляют Магнус Карлсен и Сергей Карякин. Вишванатан Ананд, Давид Навара, Дин Лижэнь, Александр Грищук, Веселин Топалов и Теймур Раджабов каждый с 3 очками делят 3-8 места. Шахрияр Мамедъяров и Аниш Гири с 2 очками каждый занимают 9-10 места. Состоящее из 9 туров соревнование завершится 9 апреля.

ShamkirChess 2019

VII тур

Давид Навара (Чехия) - Сергей Карякин (Россия)

Магнус Карлсен (Норвегия) - Аниш Гири (Нидерланды)

Вишванатан Ананд (Индия) - Александр Грищук (Россия)

Теймур Раджабов (Азербайджан) - Веселин Топалов (Болгария)

Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) - Дин Лижэнь (Китай)